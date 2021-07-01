Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsunda konuştu Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsunda konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde KKTC'ye de özel jetle uçmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu; muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya gelmek için Samsun'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun ziyarete özel jetle gitmesi dikkat çekti.

"Ben maliyeciyim, vergi nasıl toplanır biliyorum"

Burada yaptığı konuşmada, kendisinin maliye uzmanı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var. Büyük sorunlar var. Kasada para kalmadı biliyorum. Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
OYNAT 00:41
CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi.

Özel jetle gidip "Uçakları satacağım" dedi

Özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri, iktidara gelmeleri durumunda bir kez daha devlet filosuna ait uçakları satacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Uçakları mı var, lüks otomobilleri mi var? Satacağım onları" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun ziyaretine özel jetle gitti
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun ziyaretine özel jetle gitti

Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup vatandaşa gitmediğimiz için iktidar olamadık
OYNAT 00:26
Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup vatandaşa gitmediğimiz için iktidar olamadık
Samsun'da Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın ayağına gitmedikleri ve Ankara'da oturup kulağa hoş gelen sözler söyledikleri için bugüne kadar iktidar olamadıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar CHP iktidar olmadı. Doğrudur. Kabahat bizde. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara'da tumturaklı laf ettin, sonra niye oyumuz artmıyor. Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum” dedi.
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