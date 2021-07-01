CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım

CHP lideri Kılıçdaroğlu; muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya gelmek için Samsun'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun ziyarete özel jetle gitmesi dikkat çekti.
"Ben maliyeciyim, vergi nasıl toplanır biliyorum"
Burada yaptığı konuşmada, kendisinin maliye uzmanı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var. Büyük sorunlar var. Kasada para kalmadı biliyorum. Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum." dedi.
Özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri, iktidara gelmeleri durumunda bir kez daha devlet filosuna ait uçakları satacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Uçakları mı var, lüks otomobilleri mi var? Satacağım onları" şeklinde konuştu.