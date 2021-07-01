CHP lideri Kılıçdaroğlu; muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya gelmek için Samsun'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun ziyarete özel jetle gitmesi dikkat çekti.

"Ben maliyeciyim, vergi nasıl toplanır biliyorum"

Burada yaptığı konuşmada, kendisinin maliye uzmanı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biliyorum çok sorunlarımız var. Büyük sorunlar var. Kasada para kalmadı biliyorum. Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum." dedi.

OYNAT 00:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu özel jetle gittiği Samsun'da konuştu: Cumhurbaşkanı uçaklarını satacağım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Unutmayın ben maliyeciyim. 27 buçuk yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir... Hepsini biliyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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Özel jetle gidip "Uçakları satacağım" dedi

Özel jet uçağıyla gittiği Samsun'da toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri, iktidara gelmeleri durumunda bir kez daha devlet filosuna ait uçakları satacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Uçakları mı var, lüks otomobilleri mi var? Satacağım onları" şeklinde konuştu.

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GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Samsun ziyaretine özel jetle gitti