Gündem Yolcu otobüsünden 45 kaçak göçmen çıktı
ADANA

Yolcu otobüsünden 45 kaçak göçmen çıktı

Adana'da bir yolcu otobüsünü durduran İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Otobüsün iki şoförü ise kaçak göçmenleri taşımaktan gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Adana haberleri: Yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında
Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarının Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kişiyi İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ve kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti.

Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin önce Diyarbakır'a getirildiği, buradan da plakası belirlenen otobüs ile Adana'ya yola çıkarıldığı bilgisine ulaşan ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önlem aldı.

Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı

Sabahın ilk ışıklarında otobüsü durduran ekipler, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmeni yakaladı. Otobüsün iki şoförü ise kaçak göçmenleri taşımaktan gözaltına alındı.

Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da bir yolcu otobüsünde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı

Emniyete götürülen kaçak göçmenler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüsün 2 şoförü ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü iki ağır yaralı var
GÜNDEM
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü iki ağır yaralı var

Osmaniye'de gasp dehşeti: Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı
GÜNDEM
Osmaniye'de gasp dehşeti: Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı

İstanbul'un beş ilçesinde PKK operasyonu
GÜNDEM
İstanbul'un beş ilçesinde PKK operasyonu
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Azerbaycanda

Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da
Gramı 10 TLbirden yükselebilir

Gramı 10 TL
birden yükselebilir

​Altında gözler bu akşamki faiz kararında.
Rakip Hollandadan

Rakip Hollanda'dan

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

​Sinovac randevuları MHRS'den yeniden verilmeye başlandı.

En çok satışlarını artıran ve kazandıran şirket oldu

Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu.

​Ticaret Bakanı Muş: 1 ton kokain ele geçirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.