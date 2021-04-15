Adana Valiliğinden tepki çeken kadına şiddet görüntülerine ilişkin açıklama: Şiddet uygulayan koca tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adana'da bir kişinin annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddet ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek darp görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan saat 17.55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A'yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z. Ç ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip, darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında 'Önleyici Tedbir Kararı' uygulanmıştır. 14 Nisan'da gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç, 15 Nisan'da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

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OYNAT 01:30 Adana'da tepki çeken görüntü: Yerde tekmelediği kadını dakikalarca darp etti Adana'da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum sözleri dikkat çekti. BiP'te paylaş

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