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Gündem Adana Valiliğinden tepki çeken kadına şiddet görüntülerine ilişkin açıklama Şiddet uygulayan koca tutuklandı
ADANA

Adana Valiliğinden tepki çeken kadına şiddet görüntülerine ilişkin açıklama: Şiddet uygulayan koca tutuklandı

Adana Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntülerde kocası tarafından şiddete uğrayan kadın hakkında "Önleyici tedbir kararı" uygulandığını, gözaltına alınan eşinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Adana Valiliğinden tepki çeken kadına şiddet görüntülerine ilişkin açıklama: Şiddet uygulayan koca tutuklandı
Sosyal medyada yer alan görüntülerde yerde tekmelediği kadını dakikalarca darp etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adana'da bir kişinin annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddet ve tehdide maruz kaldığını öne sürerek darp görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Nisan saat 17.55'te 155 Polis İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A'yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesine götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z. Ç ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip, darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında 'Önleyici Tedbir Kararı' uygulanmıştır. 14 Nisan'da gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç, 15 Nisan'da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Adana'da tepki çeken görüntü: Yerde tekmelediği kadını dakikalarca darp etti
OYNAT 01:30
Adana'da tepki çeken görüntü: Yerde tekmelediği kadını dakikalarca darp etti
Adana'da yaşandığı belirtilen darp olayını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bir kullanıcı, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürüp, darp görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bir kadını tokat ve tekmelerle darp eden saldırganın, Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum sözleri dikkat çekti.


Ne olmuştu?

  • Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde komşusuna iftar yemeğine giden 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, yaklaşık 1 aydır eve gelmeyen eşi Z.Ç (36) tarafından komşularına ait evin bahçesinde öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşınca olayı gerçekleştiren Z.Ç. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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