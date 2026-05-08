Adana’da atlara kırbaçlı işkence: O anlar kamerada

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz bir grup, iki ata kırbaçla defalarca vurarak eziyet etti. Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan olayda atların kaçmaya çalıştığı anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Olay sonrası hayvanların sağlık durumuna ilişkin bilgiye ulaşılamadı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç 2 ata kırbaçla defalarca vurdu. Atların kaçmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay sonrası atların durumuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.