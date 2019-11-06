Adana'da dilencilerin yer tartışması: Ağabey ben 20 yıldır buradayım, bu kadının trilyonları var Dilencilerin yer tartışması: Ağabey ben 20 yıldır buradayım, bu kadının trilyonları var Adana'nın Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyen 2 dilenci arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dilencilerden birinin, "Ağabey ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim. Bu kadının trilyonları var" sözleri dikkat çekti.

Haber Merkezi 06 Kasım 2019, 10:28 Son Güncelleme: 06 Kasım 2019, 10:35 DHA