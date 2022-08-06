Adana’da ilginç olay: Üç ay kirayı geciktirdiği için evin çelik kapısını çaldı

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı.

Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şuanda ayrılamayacağını söyledi.

Çelik kapıyı çalıp elektriği kestirdi

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.

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Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Biranda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.

FOTOĞRAF 10 Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Ağustos’ta 23.00 sularında Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., akrabası Gülizar Düzce’nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.’yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce’nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce’ye şiddet uygulamaya başladı. Beraberinde getirdiği iple Düzce’yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra akrabası Düzce’yi 34 yerinden bıçakladı. Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden Düzce’ye ait para ve altınını alarak kaçtı. Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce’nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırama Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü. Yaralanan Düzce, \"Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı” dedi. Akrabasından şiddet gören Düzce’nin oğlu ise olayı şöyle anlattı: \"Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, ’hala’ diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. ’Hala kapıyı açar mısın’, diyor. Annem de ’hayırdır oğlum’ diyor. Şahıs ’ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim’ diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Şahıs anneme ’bileziğini bana verir misin’ diyor. Annem de ’yok veremem’ diyor. Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. Şahıs beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Şahıs annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş.\" Zanlının emniyet güçleri tarafından aynı gece operasyonla yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Düzce, \"Şu an cezaevinde. Yan komşumuz olay sırasında gerçekleşen sesleri duyuyor. Kapıdan dışarı çıkarak ’kim var orada’ diyor. O arada zanlı, ’bir şey yok, sen işine bak’ diyor. Komşumuz yan tarafta oturan akrabalarımıza sesleniyor. ’Buradan bir ses’ geliyor diyor. Şahıs gelenlerin sesini duymasıyla arka taraftan kaçıyor. Dayımın çocukları sesleri duyar duymaz eve gelerek annemi kanlar içerisinde yerde buluyor. Yerdeki halı tamamen kan olmuş vaziyette. Anlatılmayacak ve yaşanmayacak bir durum yaşadık. Bu kişi tanıdık biri. Şahıs dayımın torununun kocası oluyor. Eroin ve kumarcı biriymiş\" diye anlattı.<br>Öte yandan, kaçan şüpheli aynı gece ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Zanlı M.Ç. çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Hatay’da yaşlı kadın akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı Hatay’da yaşlı kadın akrabası tarafından 34 yerinden bıçaklandı Yaşlı kadına akraba dehşeti: Para ve altınlarını vermeyince öldüresiye dövüp 34 yerinden bıçakladı Hatay'da yaşlı bir kadın, gece yarısı evine gelerek bileziklerini ve parasını isteyen akrabası tarafından öldüresiye dövüldükten sonra iple boğulmaya çalışılıp 34 yerinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, zanlı M.Ç. ise tutuklandı.

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