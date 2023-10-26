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Adana'da oğlu öğrenciyi ısırdı: Babası öğretmeni hastanelik etti

Adana’da okulda arkadaşını ısıran öğrenciyi uyaran öğretmen, veli tarafından okulda feci şekilde darp edildi. Öğretmen hastaneye kaldırılırken veli gözaltına alındı.

17:27 - 26/10/2023 Thursday
IHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Edebali İlkokulunda bir öğrenci, öğretmen G.S.’nin sınıfındaki öğrenciyi ısırarak yaraladı.


Bunun üzerine öğretmen çocuğu uyardı. Bu durumu öğrenen çocuğun babası okula gelerek ders olduğu sırada güvenlik olmasına rağmen öğretmeni darp etti.


Veli adliyeye sevk edildi

Öğretmenlerin araya girmesi üzerine veli uzaklaştırılırken kadın öğretmen hastaneye kaldırıldı. Veli M.A.K. gözaltına alındı. Şüpheli veli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.




#Adana
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