Adana'da oğlu öğrenciyi ısırdı: Babası öğretmeni hastanelik etti

Foto: Arşiv
Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Edebali İlkokulunda bir öğrenci, öğretmen G.S.’nin sınıfındaki öğrenciyi ısırarak yaraladı.
Bunun üzerine öğretmen çocuğu uyardı. Bu durumu öğrenen çocuğun babası okula gelerek ders olduğu sırada güvenlik olmasına rağmen öğretmeni darp etti.
Veli adliyeye sevk edildi
Öğretmenlerin araya girmesi üzerine veli uzaklaştırılırken kadın öğretmen hastaneye kaldırıldı. Veli M.A.K. gözaltına alındı. Şüpheli veli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.