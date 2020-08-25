Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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