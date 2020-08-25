Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması: Bu şımarıklıktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de bazı ülkelerin dolduruşuyla kendisini riske atmaması gerektiğini belirterek, "Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız." dedi.