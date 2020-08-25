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Gündem Adanadaki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı
ADANA

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.
Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adana Kozan'daki yangın ikinci gününde devam ediyor
OYNAT 00:58
Adana Kozan'daki yangın ikinci gününde devam ediyor
Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos günü saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 2 gün önce öğlen saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.

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