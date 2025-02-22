Aday oldum ceza verdiler diyecek

CHP’de 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçime katılım için süre dün dolarken, imza şartını yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başvurusunu yaptı. Hakkında açılan davaları siyaseten kullanan İmamoğlu, CHP’deki ön seçim adaylığında da ‘mağdur’ hesabı yaptı. Ancak şu anda hakkında açılmış 5 dava bulunan İmamoğlu’nun başvurusu kulislerde farklı yorumlanıyor. İmamoğlu’nun aday zırhına bürünerek kamuoyunda ceza alması durumunda “Aday olduğum için cezalandırılıyorum” algısına başvurduğu ileri sürüldü.





DAVA ÜZERİNDEN PROPAGANDA

Ayrıca, İmamoğlu’nun hakkındaki yargı süreci nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ceza almaktan endişe duyduğu ve bu nedenle adaylığının açıklanması için baskı yaptığı belirtiliyor. Bu çerçevede CHP’nin adayını erken açıklaması konusunda genel merkezi de baskı altında tuttuğu medyaya yansımıştı.





HEPSİ ADAYLIKTAN ÖNCE AÇILDI

Diğer yandan aday ilan edildikten sonra hakkındaki davalar üzerinden manipülasyon yapmayı planlayan İmamoğlu, adaylık propagandasının bir ayağını davalara oturtmayı planlıyor. Ancak söz konusu davaların tümü İmamoğlu’nun adaylık başvurusundan önce açıldı.





BİLİRKİŞİYİ ALENEN HEDEF GÖSTERDİ

İmamoğlu hakkında açılan davalar şöyle:

İmamoğlu’na son olarak 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği için dava açıldı.





GÜRLEK’İ TEHDİT ETTİ

İmamoğlu 20 Ocak 2025’te katıldığı bir panelde ‘Terör örgütü üyesi olmak’, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzlukla’ suçlanan CHP’li belediye başkanlarına sahip çıkarak İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit etti. Gürlek için ‘zihni çürümüş’ diyen ve “Biz var ya, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle,

7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kasım 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’nin düzenlediği bazı etkinliklerde usulsüz harcama ile kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.





2 YIL 7 AY CEZA ALDI

İmamoğlu, 2019’daki yerel seçimlerde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “ahmak” tartışması yaşanmıştı. İmamoğlu Soylu’ya “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır" demişti. Konuyla ilgil davada mahkeme 2022'de İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı (2014-2019) dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan dava da halen devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın şikayetiyle 2023’te açılan davada İmamoğlu’nun 2015’teki bir ihaleye fesat karıştırdığı tespit edildi. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yedi sanığın 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenirken, İmamoğlu’na siyasi yasak da talep ediliyor.





17 VEKİL İMZA VERMEDİ

İBB Başkanı İmamoğlu dün ön seçim için adaylık başvurusunda bulundu. CHP Grubu'ndan 116 milletvekili Ekrem İmamoğlu için imza attı. 133 sandalyeli CHP'de 17 vekil İmamoğlu için imza atmadı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin İmamoğlu’nun aday olması için imza vermediği biliniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, imza vermeyenler arasında, Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen, Deniz Demir, Ali Öztunç, Barış Bektaş ve Ali Karaoba gibi isimlerin bulunduğu iddia edildi. Ön seçim için başka aday çıkmadığından, İmamoğlu, oylamaya tek girecek. İmamoğlu dilekçesinde “Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinde belirlenen koşulları taşıyorum” ifadesini kullandı.



