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ADİYAMAN

Adıyaman haberleri: Adıyaman'da bir günde 97 adres karantinaya alındı

Adıyaman'da korkutan tablo: Bir günde 97 adres karantinaya alındı

Adıyaman'da bir günde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı bulanan kişilerin bulunduğu 97 adres karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Adıyaman'da bazı bölgeler karantinaya alındı.
Adıyaman'da bazı bölgeler karantinaya alındı.

Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 97 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

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POZİTİF VE TEMASLI VAKALAR NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDILAR

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Esentepe, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Musalla, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yavuz Selim, Yeşilyurt mahalleleriyle Ağcin, Gümüşkaya ile Uğurca Köyünde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 97 adreste karantina işlemi başlatıldı.

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