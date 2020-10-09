Adıyaman haberleri: Adıyaman'da bir günde 97 adres karantinaya alındı Adıyaman'da korkutan tablo: Bir günde 97 adres karantinaya alındı Adıyaman'da bir günde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs testi pozitif çıkan veya temaslı bulanan kişilerin bulunduğu 97 adres karantinaya alındı.

Haber Merkezi 09 Ekim 2020, 14:59 Son Güncelleme: 09 Ekim 2020, 15:01 İHA