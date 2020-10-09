Bursa'da karantinada olması gereken hasta kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı
Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. Özellikle karantinada olması gerekirken sokaklarda dolaşanlar nedeniyle salgın giderek yaylıyor. Son olarak Bursa'da şoke eden bir olay yaşandı. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarında çarpıcı örneklerle karşılaştıklarını belirterek, "Koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakayı telefonla aradığımızda kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında, kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti ve hastayı izolasyona aldık" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, kentteki koronavirüs süreci ve filyasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Dr. Kaşıkçı, kentin bazı bölümlerinde vaka sayısının az olduğunu fakat sanayi kuruluşlarında çalışan kişilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği bölgelerde vaka sayısının yüksek olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Dr. Kaşıkçı, "Koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakayı telefonla aradığımızda kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında, kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti ve hastayı izolasyona aldık" dedi.
'Filyasyonu hızlı ve zamanında yapma gayretindeyiz"
Bursa’nın kozmopolit bir yer olduğunu belirten Kaşıkçı, "Kendi içerisinde homojen bir yapıda değil. Farklı bölgeleri var. Bursa’da pandemi sürecinde bazı ilçelerde sıkıntı yaşadık, bazı ilçelerde ise durum hep sakindi. Özellikle kentin batı tarafında bulunan ilçelerde daha sakin bir süreç geçiriyoruz. Kentin doğu ve sanayi çalışanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bursa’da süreci yürütürken ilçelerin özelliklerini göz önünde bulundurarak, hareket ettik. Kriz merkezini kuran ilk illerden biriyiz. Kriz merkezi boyutunda arkadaşlarımız günlük olarak bütün ilçeleri her gün detaylı olarak izliyor" dedi.
Zamanında filyasyonun, koronavirüsle mücadelenin temel taşı olduğunu söyleyen Kaşıkçı, "Test sonuçlarına göre ekiplerimiz önce telefonla irtibat kuruyor, ardından da evlere gidiyor. Aslında çok dramatik ve çarpıcı örneklerimiz var. Mesela bir pozitif vakamızı telefonla aradığımız zaman kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti. Hastayı izolasyona aldık. Düğünü erteletip, damadı İstanbul’a geri yolladık. Zamanında filyasyonla birçok kişiye bulaşmasını önlemiş olduk" diye konuştu.