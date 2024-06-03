Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya çıkarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , sosyal medya hesabı X üzerinden 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin mesaj yayınladı.





1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümleri özetleyen Tunç, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf yoluna başvurulabileceğini açıkladı.





Bakan Tunç, konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişilerinde maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerini açıkladı.





"Adli para cezalarında üst sınır 500 liraya yükseldi"





Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişikliklerinde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacağını söyleyen Tunç, 1 Haziran'dan tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları artırıldığını ifade etti.





'Adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı'





İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarının da artırıldığını vurgulayan Tunç, bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya yükseldiğini belirtti.





Ayrıca ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.











