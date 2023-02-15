'AFAD'ı ve Kızılay'ı tartışmalıyız' diyen Cüneyt Özdemir'e arama kurtarma görevlilerinden tepki: Devlet de millet de burada

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Bölgedeki çalışanlarla Cüneyt Özdemir arasında kısa süreli gergin bir konuşma yaşandı.
İstanbul'dan depremle ilgili canlı yayınlar yapan Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, Hatay'a gitti.
Rize Belediyesi çalışanı olduğunu belirten personel "AFAD yok, yardım yok diyorsun! Burada her şeyimiz var Allah'a şükür, herkes çalışıyor” dedi.
Bu tepkinin ardından Cüneyt Özdemir “'AFAD yok' demiyorum, bak yanlış duyuyorsun onun üzerinden bağırıyorsun bana. Bak kulaktan duyma bir şey söylüyorsun ama…” şeklinde bir karşılık verdi.