'AFAD'ı ve Kızılay'ı tartışmalıyız' diyen Cüneyt Özdemir'e arama kurtarma görevlilerinden tepki: Devlet de millet de burada

"Çok uzun yıllardır savaş muhabirliği yaptım. Hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Ne Afganistan'da ne Beyrut'ta böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Yani bir şeyi bombalasan bu kadar zarar vermez. Bir enkaz koridorundan geçiyoruz şu an"