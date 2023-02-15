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'AFAD'ı ve Kızılay'ı tartışmalıyız' diyen Cüneyt Özdemir'e arama kurtarma görevlilerinden tepki: Devlet de millet de burada

Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'a giden Cüneyt Özdemir, "Yıllarca savaş muhabirliği yaptım. Böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Ne Afganistan ne Beyrut böyle büyük bir yıkım görmedim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Özdemir'in "AFAD ve Kızılay'ı tartışmalıyız" sözlerine arama kurtarma ekibinde görevli personel, "Devlet kurumları ve millet burada. Allah iktidardan razı olsun. Gelen yardımları kendi gözlerimle gördüm" diyerek tepki gösterdi.

17:46 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bölgedeki çalışanlarla Cüneyt Özdemir arasında kısa süreli gergin bir konuşma yaşandı.

Bölgedeki çalışanlarla Cüneyt Özdemir arasında kısa süreli gergin bir konuşma yaşandı.

İstanbul'dan depremle ilgili canlı yayınlar yapan Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, Hatay'a gitti.

Cüneyt Özdemir, deprem bölgesine gittiği ilk gün izlenimini,
"Çok uzun yıllardır savaş muhabirliği yaptım. Hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Ne Afganistan'da ne Beyrut'ta böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Yani bir şeyi bombalasan bu kadar zarar vermez. Bir enkaz koridorundan geçiyoruz şu an"
sözleriyle aktardı.

'AFAD'ı Kızılay'ı tartışmalıyız' sözlerine tepki

Yaklaşık iki saat kesintisiz yayında çalışmalara şahitlik edildi ve arama kurtarma ekipleriyle kısa röportajlar yapıldı. Bu sırada Özdemir ve Taş
"AFAD ve Kızılay'ı tartışmalıyız"
diyerek eleştirilerde bulundu. Ancak tam o esnada konuşmaya şahit olan arama kurtarma ekiplerinde görevli bir personel duruma tepki gösterdi.

'Her şeyimiz var çok şükür'

Rize Belediyesi çalışanı olduğunu belirten personel "AFAD yok, yardım yok diyorsun! Burada her şeyimiz var Allah'a şükür, herkes çalışıyor” dedi.

Bu tepkinin ardından Cüneyt Özdemir “'AFAD yok' demiyorum, bak yanlış duyuyorsun onun üzerinden bağırıyorsun bana. Bak kulaktan duyma bir şey söylüyorsun ama…” şeklinde bir karşılık verdi.

'Devlet de millet de burada'

Görevli personel,
"Ben Karslıyım! Kars’taki insanlar hayvanlarını satıp buraya yardımda bulundular. Devlet millet burada el ele, herkes burada. Zıt konuşmanın hiçbir şekilde bir anlamı yok. Devlet kurumları ve millet burada. Kurtardığımız vatandaşlar bizimle fotoğraf çektirmeye geldi. Allah iktidardan razı olsun. Gelen yardımları kendi gözlerimle gördüm"
diye konuştu.
  • Cüneyt Özdemir ise aldığı tepkinin ardından "Size kolay gelsin. Kusura bakmayın böyle gerginlik gibi oldu, gerginlik olsun istemem" ifadelerini kullandı.


#cüneyt özdemir
#deprem
#hatay
1 saat önce
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'AFAD'ı ve Kızılay'ı tartışmalıyız' diyen Cüneyt Özdemir'e arama kurtarma görevlilerinden tepki: Devlet de millet de burada
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