222 saat sonra kurtarılan Melike Adana’da sağlığına kavuşuyor

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, hastanın bir takım tahlillerinin yapıldığını ve filmlerinin çekildiğini ifade ederek, "Şu anda görünen herhangi bir omurga ya da kemik kırığı yok. Beyin ya da göğüsle ilgili bazı bilgisayarlı filmler çekildi. Onları değerlendireceğiz, negatif belirtiler var. Onları tedavi etmeye hemen başladık. Bu süreç içerisinde sağ bacağıyla ilgili hafif bir dolaşım bozukluğu ihtimali var. Bilinci açık. Ben konuştum az önce kendisiyle çok şükür. Nefes alışverişleri düzenli. Solunum cihazına ihtiyacı yok. Tabi uzun süre aç ve susuz kalmanın getirdiği birtakım tahlillerini süratle yapacağız. Bir de bu böyle durumlarda uzun süre göçük altında kalan hastalarımızda ezilme sendromu dediğimiz bir sendrom gelişebiliyor. Dolayısıyla da bu sendrom açısından da hastamızı yakından takip ediyoruz. Bundan zarar görmemesi açısından. Şu anda en azından bilinci açık. Solunumu normal, el ve ayak hareketleri var ancak dediğim gibi beyinde ya da göğüs içerisinde herhangi bir şey olup olmadığını kısa bir süre sonra bilgi edineceğiz. İnşallah onları da normal olarak değerlendirirsek bacağı üzerinde çalışmalar yapacağız ve arkasından da umarım önümüzdeki günlerde sağlıklı bir şekilde yakınlarına teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.