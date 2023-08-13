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Ortakların kavgası büyüyor: Ahmet Davutoğlu'ndan 'seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz' resti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi. Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diye konuşmuştu.

19:27 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gelecek Partisi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine CHP listelerinden girmiş ve 10 milletvekilini Meclis'e sokmuştu.

Gelecek Partisi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine CHP listelerinden girmiş ve 10 milletvekilini Meclis'e sokmuştu.

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip,
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti."
diye konuşmuştu. İYİ Parti ile pazarlık yaptığını da anlatan Davutoğlu,
"Her şeyi denedim. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım.
" itirafında bulunmuştu.

Davutoğlu, partisinin Çayırova ilçe kongresinde yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi.

Ahmet Davutoğlu: Seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz

"Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor."
diyen Davutoğlu,
"Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz."
diye konuştu.
Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek,
"Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz."
dedi.

Gelecek Partili Demir'den 'HDP' itirafı: İnkar etmemek lazım

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de Davutoğlu'nun,
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
sözlerine tepki gösteren CHP'lilere eleştiride bulundu.
"Yüzde 48'i kiminle aldınız?"
diyen Demir, şunları kaydetti:

"Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk, hepsine minnettarız. Başta kendimi koyarak söylüyorum. Günlerdir laf anlatmaya çalışıyorum. Siz başka siyasi partisiniz, biz başka siyasi partiyiz. Kazansaydık seçimi, milletvekili muhabbeti konuşulmayacaktı. Kaybettik, şimdi 'Siz bize oy vermediniz?' diyorlar. Nereden biliyorsunuz size oy vermediğimizi? Ben ve çevremde kim varsa oy verdi. Şimdi seçim bitmiş, kendi tarafıma laf anlatmaktan yoruldum. O nedenle herkes elini vicdanına koyacak, herkes vicdanlı olacak."

Millet İttifakı'na desteği için HDP'ye teşekkür eden Demir,
"El birliğiyle Millet İttifakı kurmuşuz burada, HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler, oy verdiler ve destek oldular."
dedi.


#Ahmet Davutoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gelecek Partisi
#CHP
#Millet İttifakı
29 dakika önce
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