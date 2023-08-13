Ortakların kavgası büyüyor: Ahmet Davutoğlu'ndan 'seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz' resti

"Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz."