Ortakların kavgası büyüyor: Ahmet Davutoğlu'ndan 'seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz' resti

Gelecek Partisi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine CHP listelerinden girmiş ve 10 milletvekilini Meclis'e sokmuştu.
Davutoğlu, partisinin Çayırova ilçe kongresinde yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi.
Ahmet Davutoğlu: Seçimlere kendi logo ve ismimizle gireceğiz
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"Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk, hepsine minnettarız. Başta kendimi koyarak söylüyorum. Günlerdir laf anlatmaya çalışıyorum. Siz başka siyasi partisiniz, biz başka siyasi partiyiz. Kazansaydık seçimi, milletvekili muhabbeti konuşulmayacaktı. Kaybettik, şimdi 'Siz bize oy vermediniz?' diyorlar. Nereden biliyorsunuz size oy vermediğimizi? Ben ve çevremde kim varsa oy verdi. Şimdi seçim bitmiş, kendi tarafıma laf anlatmaktan yoruldum. O nedenle herkes elini vicdanına koyacak, herkes vicdanlı olacak."