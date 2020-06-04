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Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. 22 Mayıs 2020 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atan Prof. Dr. Muhittin Şimşek görevi, Prof. Dr. Musa Yıldız’dan devraldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Muhittin Şimşek görevi, Prof. Dr. Musa Yıldız’dan devraldı.
Prof. Dr. Muhittin Şimşek görevi, Prof. Dr. Musa Yıldız’dan devraldı.

2015-2020 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Musa Yıldız görevi, Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e devretti. Devir teslim töreni Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam eşliğinde gerçekleştirildi.

Programda, TÜRTEP Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Doç. Dr. Mustafa Kale ile Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin de hazır bulundu.

Devir teslim töreni öncesinde Prof. Dr. Musa Yıldız, Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atan Prof. Dr. Muhittin Şimşek’i çiçeklerle karşıladı. Sonrasında Prof. Dr. Musa Yıldız başkanlık çalışanlarına veda etti. 5 yıllık görev süresini, Ahmet Yesevi Üniversitesine hizmet etmenin verdiği gururla tamamladığını belirten Yıldız, yeni Başkan Prof. Dr. Muhittin Şimşek’i tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Program hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ise, üniversiteye bugüne kadar yaptığı katkılarından dolayı Prof. Dr. Musa Yıldız’a teşekkür etti. Prof. Dr. Muhittin Şimşek: ‘’ Tensipleriyle getirildiğim bu görevde Üniversitemize hizmet için bizi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ederim. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Atanmış olduğum bu görevde emeğimi esirgemeyeceğimi ve bana tevdi edilen göreve layık olmaya çalışacağımı bilmenizi isterim. Bu görev bir nöbettir. 12 Yıldır hizmetinde bulunduğum Yesevi ailesinden yetişen gençlerimizin kendi değerlerine saygılı, dünya ile bütünleşen bir donanımla eğitim almaları en büyük hedefimizdir. Bu dönemde özellikle altyapı sıkıntısı büyük oranda giderilmiş olan üniversitemizin kalitesinin artırılmasına yönelik topyekün bir çalışma içinde olacağımız aşikardır. Hangi emeklerle, hangi çalışmalarla, hangi gayretlerle, hangi çabalarla bu üniversitenin bugünlere geldiğini biliyoruz. Bundan sonrada yine bu hedefin üzerine, bu başarıların üstüne daha yeni başarıları, hedefleri gerçekleştirmiş olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından makam odasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende Prof. Dr. Musa Yıldız’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesine yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Program hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

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