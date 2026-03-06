Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya geldi

Toplantıda baro temsilcilerine, söz konusu olayla ilgili bakanlığın ilk andan itibaren yürüttüğü saha çalışmaları ve vaka takip süreçleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Bakan Göktaş, baroların kadın ve çocuk komisyonu temsilcileriyle bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, İstanbul Zeytinburnu'nda bir anne ve çocuğun denize atladığı üzücü hadisede ele alındı.

Toplantıda baro temsilcilerine, söz konusu olayla ilgili bakanlığın ilk andan itibaren yürüttüğü saha çalışmaları ve vaka takip süreçleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Bakan Göktaş, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu vakayı bire bir takip ettiğini ifade etti.

Görüşmede, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesinin altı çizilerek, konuların siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Şiddet ve istismar vakalarında STK'lar, medya ve barolara düşen görev ve sorumluluklar da ele alınarak, bakanlık ve baroların koordineli hareket etmesinin önemine değinildi.

Bakanlığın davetinden duydukları memnuniyeti dile getiren baro temsilcileri ise kadın ve çocuk hakları konusundaki saha deneyimlerini ve çözüm önerilerini Bakan Göktaş’a iletti.











