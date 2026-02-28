Bakan Göktaş: Ülkemiz bir daha karanlık günlerine dönmeyecek

"Bu rahmet ikliminin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Bugün ülkemize değer katan, her bireyin hayatına dokunan güçlü hizmetlerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eşsiz güzelliklerle dolu Van şehrimizde yeni İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet Merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamızın Van için hayırlı olmasını diliyorum."

Vatandaşlarımızın huzurunu büyüten, her bireyin güven içinde yaşamasını sağlayan bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerini kuşatan güçlü bir destek ağı kuruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve milletine adanmış vizyonu doğrultusunda, sosyal devletin şefkat elini her haneye ulaştırıyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak yaptığımız 45,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle Van’ı güçlü bir hizmet altyapısına kavuşturduk. 2023 yılında 13 ilçede açılışını gerçekleştirdiğimiz. 100 Aile Destek Merkezi ile destek ağımızı daha da yaygınlaştırdık. Yine aynı yıl içinde Başkale Sosyal Hizmet Merkezi ile Vanlı kardeşlerimizin sosyal hizmetlere daha kolay erişimini sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni il müdürlüğü binamız ve sosyal hizmet merkezimizle hizmet zincirine bir halka daha ekledik. Böylece çocuklarımızdan büyüklerimize, kadınlardan engelli kardeşlerimize kadar herkesin ihtiyaç anında daha hızlı yanında olacağız. Çok yakında hizmete sunacağımız çocuk evleri sitemiz ile engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezimizle, iki yeni güvenli adres daha kazandıracağız. Van’ın güzel insanları için, yeni eserler, yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.