RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten 28 Şubat paylaşımı: 'Bin yıl sürecekti tarihin karanlıklarına gömüldü'

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat sürecinde yönünü kaybetmesi beklenen Türkiye'nin, bugün korku yerine özgüveni, vesayet yerine iradeyi, kaos yerine akıl ve adaleti esas alan bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirtti.

Milletle devleti aynı istikamette buluşturan terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye ufkuna yürüyen kolektif bir akla dönüldüğünü vurgulayan Daniş, "Bin yıl sürecek denen antidemokratik ortam, milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tarihin karanlıklarına gömülmüştür. Yakın geçmişin karanlık günlerini hatıramızda tutarken, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.