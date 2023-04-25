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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremzede bin 808 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği bildirdi.

12:11 . 25/04/2023 Salı
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.


Açıklamada, 71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek, 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.


Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#çocuk
#DEPREM
#depremzede
#Kayıp Çocuk
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