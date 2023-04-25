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YKS'ye girecek aday sayısı belli oldu

17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS'ye girecek aday sayısı belli oldu. YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı’na 2 milyon 556 bin 350 aday başvurdu. OHAL kapsamına alınan illerde YKS’ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

10:25 . 25/04/2023 Salı
IHA
YKS aday sayısı açıklandı

YKS aday sayısı açıklandı

Türkiye’nin en geniş katılımlı sınav organizasyonu olan YKS’ye yönelik hazırlıklar devam ediyor. Bu çerçevede 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS’ye rekor başvuru gerçekleşti. YKS’nin birinci oturumu olan TYT’ye 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum AYT’ye 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan YDT’ye 335 bin 786 aday başvurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm zamanların rekoru kırldı

YKS’ye yönelik açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “2023 YKS uygulamasına gerçekleşen başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon bireyin başvurduğu sınava yönelik çok titiz çalışma gerçekleştiriyoruz. ÖSYM olarak elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. 3,5 milyon kardeşimizin gayretini, emeğini emanetimiz olarak görüyor, bu emanete halel gelmemesi için çabalıyoruz. Dünyada benzeri olmayan bu organizasyonun hazırlık aşamasını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Sınav uygulamasını da 17-18 Haziran tarihlerinde yapacağız” dedi.


1 milyondan fazla görevli

Ayrıca YKS uygulaması Türkiye’deki tüm iller ile birlikte KKTC’de gerçekleştirilecek. YKS’ye 1 milyon 97 bin 82 kişilik devasa bir görevli ordusu sahada olacak. Bu sınavlarda görev alacak olan personele her sınav için ayrı ayrı ücret ödemesi yapılacak. TYT, AYT ve YDT’de toplamda 21 bin 438 bina ve 360 bin 456 salonda sınav uygulaması gerçekleştirilecek.


Görev almak isteyenler GİS üzerinden tercihte bulunacak

Ersoy, “Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden kriterlere uygun personeli sınav görevlisi olarak belirliyoruz. Sınav uygulamalarında görev almak isteyenler GİS üzerinden tercihte bulunabilir. Afet bölgesinde gerçekleştireceğimiz YKS uygulamasında da 171 bin 82 görevlimiz sahada olacak. YKS’de sorumluluk üstlenecek olan görevlilerimize şimdiden teşekkür ediyor, sınava girecek adaylara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Afet bölgesine özel çalışma

Kahramanmaraş merkezli afet sebebiyle bölgede yapılacak uygulamalarla ilgili de bilgiler veren Ersoy, “Deprem afeti sonrasında bölgede çok detaylı inceleme yaptık. Paydaş kuruluşlarımız ile değerlendirmeler gerçekleştirdik ve uygulayacağımız sınava yönelik kararlar aldık. OHAL kapsamına alınan illerde sınava girecek olan adaylardan sınav ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için hep birlikte seferberlik halindeyiz" cümlelerine yer verdi.



#YKS
#aday
#Alan Yeterlilik Sınavı
#Temel Yeterlilik Sınavı
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