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YKS başvuruları ne zaman? YKS başvurusu bitti?

YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları devam ediyor mu? Birçok öğrencinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Üniversite adayları üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Son başvuru tarihi açıklanan takvimde ilan edildi. Peki, YKS başvuruları bitti mi? YKS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi uzatıldı mı?
2022 YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi uzatıldı mı?

YKS başvurularının ne zaman olduğu, YKS başvurusunun bitip bitmediği öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM sınav tarihini erteledi mi? Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. İşte, YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

2022 YKS başvuru tarihi

ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre, 11 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri, 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde YKS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda..

YKS'ye nasıl başvurulur?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

YKS başvuruları, 07 Mart 2022 (bugün) sona erecek. Adaylar, internet aracılığıyla bireysel başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar yapabilir.

2022 YKS sınavı ne zaman?

  • Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)
  • SINAV TARİHİ: 18.06.2022
  • BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
  • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)
  • SINAV TARİHİ: 19.06.2022
  • BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
  • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)
  • SINAV TARİHİ: 19.06.2022
  • BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022
  • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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