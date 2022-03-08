YKS başvuruları ne zaman? YKS başvurusu bitti?

2022 YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru tarihi uzatıldı mı?

YKS başvurularının ne zaman olduğu, YKS başvurusunun bitip bitmediği öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM sınav tarihini erteledi mi? Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. İşte, YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

2022 YKS başvuru tarihi

ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre, 11 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri, 7 Mart'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde YKS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda..

YKS'ye nasıl başvurulur?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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YKS başvuruları, 07 Mart 2022 (bugün) sona erecek. Adaylar, internet aracılığıyla bireysel başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar yapabilir.

2022 YKS sınavı ne zaman?

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

(TYT) SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

(AYT) SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

(YDT) SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022