Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru tarihi yer alıyor. Bugün ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.