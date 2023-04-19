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YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları gerçekleştirilecek. Heyecanla sınavı bekleyen adaylar tarafından araştırılan YKS sınav giriş belgesi ve yerleri merak kazandı. YKS 2023 sınav yerleri belli oldu mu?

15:03 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YKS sınav giriş belgesi

YKS sınav giriş belgesi

Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru tarihi yer alıyor. Bugün ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

YKS OTURUM TARİHLERİ 2023

ÖSYM açıklaması şu şekilde;

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Sadece TYT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT ile beraber AYT veya YDT sınavına girecek adaylar 115 TL,

TYT, AYT ve YDT sınavlarının hepsine girecek olan adaylar ise 345 TL ücret ödeyecek.



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#ösym
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