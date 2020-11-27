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Gündem AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partiden Fransa Senatosuna kınama
POLİTİKA

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Fransa Senatosu’na kınama

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı. TBMM Başkanı Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz Milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve Fransa Senatosunun kararı uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fransa Senatosu
Fransa Senatosu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzası ile yayımlanan bildiride, "TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosunun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde, Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020'de kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • Fransa Senatosu görmezden gelse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu ve Fransa Senatosunun kararının uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğu belirtildi.

"Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır"

Bildiride, şunlar kaydedildi: "Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından birkaç gün önce ikrar ve beyan edilmiş, Karabağ, Ermenistan tarafından bile tanınmamışken Fransa Senatosunun ne kadar gerçeklerden uzak bir karar aldığı çok açık bir şekilde görülmektedir. 30 sene boyunca Ermenistan’ın işgali altında kalan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusunun son aylardaki kahramanca mücadelesi sayesinde işgalden azat edilmiş ve yeniden Azerbaycan egemenliğine katılmıştır. Türkiye olarak bu haklı mücadelenin ve destansı zaferin her anında, kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Azerbaycan ordusunun Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa kapsamında yürüttüğü harekat sonucunda asli sahiplerine dönen Azerbaycan topraklarının ebediyen Azerbaycan’ın hakimiyetinde kalacağından en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır.

"Fransa'nın kararı şaşırtıcı olmadı

Minsk Grubu’nun eş başkanlarından biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini görmezden gelen, tarafsız davranması gereken tüm durumlarda işgalci Ermenistan’ın yanında saf tutan ve Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu kayıt altına alan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, son zamanlarda Türkiye’ye karşı husumette sınır tanımayan Fransa’nın bu adımı, bizler için şaşırtıcı olmamıştır.

  • Söz konusu karar, Fransa Hükümeti’ne çağrıda bulunan Senatonun son derece vahim bir akıl tutulması yaşadığını göstermekte, bizleri sağduyulu Fransız halkının daha makul, aklı başında ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka saygı gösteren temsilcileri hak ettiği düşüncesine sevk etmektedir. Söz konusu kararın, Fransa Senatosunda büyük bir çoğunluğun oyları ile kabul edilmiş olması ise Fransa’nın geleceği hakkındaki endişelerimizin artmasına sebep olmaktadır.

"Akıl dışı asılsız iddialar, hayal ürünü iftiralar..."

Fransa Hükümeti’nin, uluslararası hukuk, hakkaniyet ve bölgedeki gerçeklerle tamamıyla ters düşen; akıl dışı asılsız iddialar, hayal ürünü iftiralar ve ciddiye alınamayacak öneriler ihtiva eden bu kararı dikkate almayacağını ve aklı selimle hareket edeceğini ümit ediyoruz. Bu tür tarafgir ve provokatif girişimlerin bölgemize ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmekten uzak olduğunu hatırlatırken, ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclisimiz ve aziz milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz."


Ne olmuştu?

Fransa Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için karar taslağı hazırlamıştı. Tasarıya ilişkin açıklama yapan Fransız senatör Bruno Retailleau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerini kınamak için bir kararı oylayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Fransa'nın hamlesi büyük tepki toplamıştı.

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