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AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı saldırganının ifadesine ulaşıldı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde suçunu kabul etti.

16:47 . 22/04/2023 Cumartesi
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Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki AK Parti ilçe başkanlığı binasına dün pompalı tüfekle ateş ettikten sonra gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TRT Haber'e göre, zanlı emniyette alınan ifadesinde, “3500 liraya aldığım av tüfeğini gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım.” diyerek suçunu kabul etti.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın geçmişi


E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir" ifadesi kullanılmıştı.


#AK Parti
#Adana
#Saldırı
27 dakika önce
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