AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten Özgür Özel'in açıklamalarına tepki: Silivri'den talimat mı alıyorsun?

"Öncelikle bu ses kendi sesin mi yoksa Silivri'den aldığın talimatlar mı? İmamoğlu'nun sana top toplayıcılık verdiği yerde sen AK Gençlik'e sesleniyorsun. Kendi gençlerini yedek kulübesinde bekletirken, siyasette en çok gençlere yer veren lidere sesleniyorsun. Öncelikle kendi partinin gençlerine seslen de seni Silivri'nin posta güvercini olmaktan kurtarsınlar. Bizim genel başkanımız ilk günden bu yana hep sahada, gol üstüne gol atıyor. Siz ise sahte lisans ile sıra bize gelir mi diye bekliyorsunuz."