AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten Özgür Özel'in açıklamalarına tepki: Silivri'den talimat mı alıyorsun?

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'li gençlerle ilgili sözlerine ilişkin, "Bu ses kendi sesin mi yoksa Silivri'den aldığın talimatlar mı? Kendi gençlerini yedek kulübesinde bekletirken, siyasette en çok gençlere yer veren lidere sesleniyorsun. Öncelikle kendi partinin gençlerine seslen de seni Silivri'nin posta güvercini olmaktan kurtarsınlar" ifadelerini kullandı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'li gençler hakkındaki ifadelerini eleştirdi.
CHP'nin üye sayısının, partisinin gençlik kollarının üye sayısı kadar olduğunu belirten İbiş, şunları kaydetti:
"Öncelikle bu ses kendi sesin mi yoksa Silivri'den aldığın talimatlar mı? İmamoğlu'nun sana top toplayıcılık verdiği yerde sen AK Gençlik'e sesleniyorsun. Kendi gençlerini yedek kulübesinde bekletirken, siyasette en çok gençlere yer veren lidere sesleniyorsun. Öncelikle kendi partinin gençlerine seslen de seni Silivri'nin posta güvercini olmaktan kurtarsınlar. Bizim genel başkanımız ilk günden bu yana hep sahada, gol üstüne gol atıyor. Siz ise sahte lisans ile sıra bize gelir mi diye bekliyorsunuz."
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