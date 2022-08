AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu: Erdoğan'a övgüler yazılıyor ama bunlar sevinmiyor AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün The Independent'den The Guardian'a, New York Times'a, Wall Strett Journal’a kadar Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili büyük liderliği, küresel çözüm kapasitesi ile ilgili övgüler yazılıyor ama bunlar sevinmiyor. O yüzden bunların yalanlarına, bunların kara propagandasına, bunların özellikle 1980'i 1990'ı yaşamamış gençlerimize söyledikleri yalanlara müsaade etmeyelim" dedi.

