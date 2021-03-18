Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İmamoğluna tepki Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz şehitlere gül bırakamazsınız
POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz şehitlere gül bırakamazsınız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınına "Seni bulurum ben merak etme" diyerek yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan’la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ın yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada yanına gelen bir gazi yakınının, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine tehditvari bir üslupla yanıt veren İmamoğlu, "Ben seni bulurum merak etme" dedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açarken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Sırtını teröre yaslayanlarla ağaç dikerseniz, şehitlere gül bırakamazsınız"

İmamoğlu'nun söz konusu ifadeleri kullandığı ana ait videoyla paylaşım yapan Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan’la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: Burası sizin Pervin Buldan’la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" ifadelerini kullandı.

Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!
GÜNDEM
Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!

Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı
GÜNDEM
Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
OYNAT 00:59
Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu, 'Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun' şeklinde cevap verdi.
Abone Ol Google News
Suriyeden atılan roketler Kilise düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
Onbeşliler vatan savunmasında

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!
Vaka sayısı20 bini aştı

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Sadece ışık<br>altında görülebiliyor

Sadece ışık
altında görülebiliyor

​Şu ana kadar bir örneği bulunamadı.

​Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi.

​Bahçeli teşekkür konuşması yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.