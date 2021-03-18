Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!

"Ey CHP sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, Andımız tartışmaları ile ilgili CHP'nin suçlamalarına sert çıktı. 'Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki andımıza sahip çıkacaksınız? Sizin nereniz doğru ki Andımızı söylemek size yakışacaktır?' sözleriyle CHP'ye yüklenen Bahçeli sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:



'Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken, sizin kimlerin tutsağı, kimlerin taşeronu kimlerin hizmetkarı olduğunu bilmeyen kalmış mıdır?



Bu arada Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem aklı varsa kendine saklasın arayacağı varsa durmasın arasın cesaretin varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın.'

