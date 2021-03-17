İBB Başkanı İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla 7 bin 80 lira adli para cezası verildi

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan hakaret: Vali itlik yapmıştır

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi.