Gündem İBB Başkanı İmamoğluna kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla 7 bin 80 lira adli para cezası verildi
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla 7 bin 80 lira adli para cezası verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na para cezası verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na para cezası verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019’da Ordu programının ardından İstanbul’a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki VIP Salonu'nda dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel katıldı.

DHA
Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz.

Müşteki avukatı Resul Yılmaz, sanığın önceki celsedeki savcı mütalaası doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat arasında gerginlik
GÜNDEM
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat arasında gerginlik

Önceki beyanlarını yineleyen sanık avukatları Sercan Polat ve Kemal Polat, İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatini istedi.

  • Mahkeme heyeti, sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası verdi.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan hakaret: Vali itlik yapmıştır
OYNAT 00:00
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan hakaret: Vali itlik yapmıştır
Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi.


Olay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği döneminde hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı.

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