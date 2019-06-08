Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP’e girişine izin verilmeyen CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun hedef gösterip küfrettiği Vali, PKK’nın da hedefindeydi. İmamoğlu’nun kendisine müsaade etmeyen polislere karşı “Bu vali tam bir it!” dediği Ordu Valisi Seddar Yavuz, Muş Valiliği yaptığı dönem terörle mücadelede büyük başarılara imza atmıştı. Terör örgütü PKK, valiye saldırı için şehre 1 ton patlayıcı yüklü araç göndermişti.

BOMBALI ARAÇ

Muş’ta Vali Konağı karşısına park edilen patlayıcı yüklü araç son anda fark edilmişti.

Sosyal medyadan başlayan tehditler daha da ileri taşınmış, “Senin bu ülkede mezarın dahi olmayacak”, “Parçanı dahi bulamayacaklar” gibi mesajlar alan Vali Seddar Yavuz için PKK devreye girmişti. Valiyi öldürmek isteyen teröristler çaldıkları minibüse 1 ton patlayıcı ve 2 büyük tüple hazırlanmış EYP tuzaklamış, Vali Konağı’nın karşısına çekilen araç duyarlı bir vatandaşın ihbarı ile fark edilmişti. Olay yerinden kaçanlar dahil saldırıyı planlayanların hepsi yakalandı.

HDP’DEN TEHDİT

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir canlı yayında “Çizgisini beğeniyorum” dediği Selahattin Demirtaş’ın HDP’si de Ordu Valisi Seddar Yavuz’u hedef göstermişti. HDP’li Sırrı Sakık, 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir konuşmasında Vali Yavuz’u tehdit etmiş, “Eğer bizden dua almak istiyorsan, bu şehri terk edip giden Vedat (Büyükersoy) Vali gibi bizden dua alırsın. Ama bu şehirde ayrımcı politikalar yaparsan, vallahi o Yavuz gibi, Seddar gibi bizden beddua alırsın, tercih sizin” demişti.

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