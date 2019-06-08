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ORDU

PKK’nın da hedefindeydi

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun hakaretler ettiği Ordu Valisi Seddar Yavuz, PKK’nın da hedefindeydi. Terör örgütü PKK, Muş Valiliği yaptığı dönemde vali Seddar Yavuz’u öldürmek için kente 1 ton bomba yüklü araç göndermişti. Saldırı, bir vatandaşın fark etmesiyle şans eseri önlenebilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seddar Yavuz
Seddar Yavuz

Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP’e girişine izin verilmeyen CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun hedef gösterip küfrettiği Vali, PKK’nın da hedefindeydi. İmamoğlu’nun kendisine müsaade etmeyen polislere karşı “Bu vali tam bir it!” dediği Ordu Valisi Seddar Yavuz, Muş Valiliği yaptığı dönem terörle mücadelede büyük başarılara imza atmıştı. Terör örgütü PKK, valiye saldırı için şehre 1 ton patlayıcı yüklü araç göndermişti.

BOMBALI ARAÇ

Muş’ta Vali Konağı karşısına park edilen patlayıcı yüklü araç son anda fark edilmişti.

Sosyal medyadan başlayan tehditler daha da ileri taşınmış, “Senin bu ülkede mezarın dahi olmayacak”, “Parçanı dahi bulamayacaklar” gibi mesajlar alan Vali Seddar Yavuz için PKK devreye girmişti. Valiyi öldürmek isteyen teröristler çaldıkları minibüse 1 ton patlayıcı ve 2 büyük tüple hazırlanmış EYP tuzaklamış, Vali Konağı’nın karşısına çekilen araç duyarlı bir vatandaşın ihbarı ile fark edilmişti. Olay yerinden kaçanlar dahil saldırıyı planlayanların hepsi yakalandı.

HDP’DEN TEHDİT

Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir canlı yayında “Çizgisini beğeniyorum” dediği Selahattin Demirtaş’ın HDP’si de Ordu Valisi Seddar Yavuz’u hedef göstermişti. HDP’li Sırrı Sakık, 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir konuşmasında Vali Yavuz’u tehdit etmiş, “Eğer bizden dua almak istiyorsan, bu şehri terk edip giden Vedat (Büyükersoy) Vali gibi bizden dua alırsın. Ama bu şehirde ayrımcı politikalar yaparsan, vallahi o Yavuz gibi, Seddar gibi bizden beddua alırsın, tercih sizin” demişti.

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Bakan Soylu CHP İstanbul adayının 'vip' ısrarına tepki gösterdi
OYNAT 02:14
Bakan Soylu CHP İstanbul adayının 'vip' ısrarına tepki gösterdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul adayının Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP salonundan geçmek istemesiyle ilgili konuştu. Soylu, 'Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım, vip kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Milletvekili değildim vip kullanmadım. Ordu'da kullanmak istemiş. 'İstirham edelim diğer taraftan alalım hemen geçecek zaten bir problem yok.' demişler. Valiye 'it' dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin.' dedi.

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