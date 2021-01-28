İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat arasında gerginlik

İmamoğlu ve beraberindekilerin Ordu - Giresun Havalimanı'ndaki görüntüleri çok konuşulmuştu.

Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.

Tartışma çıktı



Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine, görüntülerin bir örneğini istedi. Bunun üzerine hakim ile sanık avukatı arasında tartışma çıktı.

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OYNAT 00:00 CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan hakaret: Vali itlik yapmıştır Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi. BiP'te paylaş

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"UYAP'a yüklemeyin"

Kısa süreli yaşanan tartışmada Av. Polat, "Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz" talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken, Polat, "Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım" dedi.

"Sizi strese sokan nedir"



Polat ise, "Sizi strese sokan nedir? Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Düşmanlığınızın sebebi ne? 1,5 saattir buradayım kimseye yapılmayan tavır bana yapıldı. Ben konu mankeni değilim" şeklinde konuştu. Hakim, Polat'ın ifadeleri üzerine; "İmalı konuşmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart tarihine ertelendi.

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