Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'katil' dediği için arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu'nun tweetine üzüldü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımını değerlendirdi. Akşener, Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini 'katil' olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle İYİ Parti'de söz konusu paylaşımın büyük tepki çektiğini ifade etti. Paylaşımı ilk gördüğünde nasıl bir tepki verdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener, "Ben şerbetliyim" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Buldan bana 'katil' dedi"
Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart’ta HDP’li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, “Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran’da Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, katil olduğumu tarif etti." ifadelerini kullandı.
Buldan'ın kendisini eşinin öldürülmesinde azmettirici olarak suçladığını ifade eden Akşener, "Ben o sırada görevde değildim. Buldan'ın o günkü görevlileri iyi araştırması gerekir. Bu çok yanlış." ifadelerini kullandı.
"Ben şerbetliyim"
İYİ Partili birçok siyasetçinin Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermesine ilişkin Akşener, "İkimizin aynı yerde olmaması gerektiğine kanaat getirdiler. İmamoğlu bana tweet atacağını söylemedi" dedi.