Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'katil' dediği için arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu'nun tweetine üzüldü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımını değerlendirdi. Akşener, Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini 'katil' olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle İYİ Parti'de söz konusu paylaşımın büyük tepki çektiğini ifade etti. Paylaşımı ilk gördüğünde nasıl bir tepki verdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener, "Ben şerbetliyim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 12 Mart 2021, 21:41 Son Güncelleme: 13 Mart 2021, 15:26 Yeni Şafak