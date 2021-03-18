Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme"



SOSYAL MEDYADA #BENİBUL ETİKETİNE BİNLERCE TWEET

Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınını 'seni bulurum ben merak etme' sözleriyle tehdit etmesi üzerine vatandaşlar Twitter'da #benibul etiketi açtı. Binlerce tweetin atıldığı #benibul etiketiyle sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun vatandaşı tehdit ettiği anlara tepkisini gösterdi.

Twitter kullanıcılarının yanında birçok gazeteci, belediye başkanı gibi önemli meslek gruplarından isimler de İmamoğlu'na tepki tweeti attı.

İşte o tweetlerden bazıları:

Önce taksici esnafını azarladı,şimdi de şehit yakınını tehdit etti..

Ekrem İmamoğlu ajansın desteği olmadığı anlarda bir zavallıya dönüşüyor.#benibul REKLAM March 18, 2021

Gazi yakınına “Seni bulurum” diye tehdit savurmak da ne ya? Bulup ne yapacaksınız? Dövecek misiniz dövdürecek misiniz?#benibul — Süleyman ÖZIŞIK 🇹🇷 (@slymnoz) March 18, 2021

Hayırdır Ekrem kimi buluyorsun...



2 gün önce beraberdik gazilerimiz ile, oturup çay içtik...



Merak ettiğini bilsek sana da konum atardık, hatırlat bir dahaki sefere atalım...@Tezgeleny ayıp etmişiz adama üstad bak çağırmadın alınmış...#benibul — Baran Küçük (V.O.) (@BaranKk20) March 18, 2021

Sn. İmamoğlu, sen belediye başkanı mısın, kabadayı mı?



Taksiciyi azarla,

Esnafı azarla,

Gazi yakınını tehdit et,



Hayırdır ya?#BeniBul — MUSTAFA ÇÖL (@mustafacol_) March 18, 2021

Pervin buldan'la agaç diktiğin mi yalan

Teröristleri belediyeye doldurduğun mu yalan

Benide bul



#benibul REKLAM March 18, 2021

O ANLAR KAMERLARA ŞÖYLE YANSIDI:

OYNAT 00:59 Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu, 'Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun' şeklinde cevap verdi.









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