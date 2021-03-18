Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme"
SOSYAL MEDYADA #BENİBUL ETİKETİNE BİNLERCE TWEET
Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınını 'seni bulurum ben merak etme' sözleriyle tehdit etmesi üzerine vatandaşlar Twitter'da #benibul etiketi açtı. Binlerce tweetin atıldığı #benibul etiketiyle sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun vatandaşı tehdit ettiği anlara tepkisini gösterdi.
- Twitter kullanıcılarının yanında birçok gazeteci, belediye başkanı gibi önemli meslek gruplarından isimler de İmamoğlu'na tepki tweeti attı.
İşte o tweetlerden bazıları:
Önce taksici esnafını azarladı,şimdi de şehit yakınını tehdit etti..
Ekrem İmamoğlu ajansın desteği olmadığı anlarda bir zavallıya dönüşüyor.#benibul
Önce taksici esnafını azarladı,şimdi de şehit yakınını tehdit etti..
Gazi yakınına “Seni bulurum” diye tehdit savurmak da ne ya? Bulup ne yapacaksınız? Dövecek misiniz dövdürecek misiniz?#benibul
Gazi yakınına “Seni bulurum” diye tehdit savurmak da ne ya? Bulup ne yapacaksınız? Dövecek misiniz dövdürecek misiniz?#benibul— Süleyman ÖZIŞIK 🇹🇷 (@slymnoz) March 18, 2021
Hayırdır Ekrem kimi buluyorsun...
2 gün önce beraberdik gazilerimiz ile, oturup çay içtik...
Merak ettiğini bilsek sana da konum atardık, hatırlat bir dahaki sefere atalım...@Tezgeleny ayıp etmişiz adama üstad bak çağırmadın alınmış...#benibul
Hayırdır Ekrem kimi buluyorsun...
Sn. İmamoğlu, sen belediye başkanı mısın, kabadayı mı?
Taksiciyi azarla,
Esnafı azarla,
Gazi yakınını tehdit et,
Hayırdır ya?#BeniBul
Sn. İmamoğlu, sen belediye başkanı mısın, kabadayı mı?
Pervin buldan'la agaç diktiğin mi yalan
Teröristleri belediyeye doldurduğun mu yalan
Benide bul
#benibul
Pervin buldan'la agaç diktiğin mi yalan
O ANLAR KAMERLARA ŞÖYLE YANSIDI: