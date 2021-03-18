Gündem Gazi yakınına seni bulurum diye tehditler savuran Ekrem İmamoğluna karşı sosyal medya ayağa kalktı Binlerce beni bul tweeti atıldı
POLİTİKA

Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri’ni anma töreninde gazi yakını bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye yanıt verdi. Bu yanıtın üzerine vatandaşlar Twitter'da birleşerek '#benibul' etiketiyle binlerce tweet attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde
Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde

Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının "Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme"

SOSYAL MEDYADA #BENİBUL ETİKETİNE BİNLERCE TWEET

Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınını 'seni bulurum ben merak etme' sözleriyle tehdit etmesi üzerine vatandaşlar Twitter'da #benibul etiketi açtı. Binlerce tweetin atıldığı #benibul etiketiyle sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun vatandaşı tehdit ettiği anlara tepkisini gösterdi.

  • Twitter kullanıcılarının yanında birçok gazeteci, belediye başkanı gibi önemli meslek gruplarından isimler de İmamoğlu'na tepki tweeti attı.

İşte o tweetlerden bazıları:

O ANLAR KAMERLARA ŞÖYLE YANSIDI:

Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
OYNAT 00:59
Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu, 'Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun' şeklinde cevap verdi.

Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!
GÜNDEM
Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!
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