AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 'DEM' çıkışı: Hemşirelerimizin aklıyla alay ediyorlar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bir dizi programa katılmak için geldiği Afyonkarahisar'da, AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. Keşir, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
"DEM’in imzalamadığı metinlere imza atamıyor”
"DEM’in imzalamadığı metinlere imza atamıyor”
Keşir, Afyonkarahisar CHP Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti çıkışının hatırlatılması üzerine
"Genel şeçimlerde yüzde 1 oyu bulamayan, Afyon’da il binası dahi olmayan bir parti üzerinden yürütülen siyaset hemşehrilerimizin aklıyla alay etmektir. Kurtuluş mücadelemizin dönüm noktası şehirlerinden biri olan Cumhuriyet şehri Afyonlu hemşehrilerim Ankara’da başka, Afyon’da başka konuşanlara cevabı 31 Mart’ta sandıkta verecektir. Malum, Afyon’da DEM’e belediyenin kapısını kapatacağım diyenler Ankara’da DEM’in imzalamadığı metinlere imza atamıyor”
ifadelerini kullandı.
"DEM ile kol kola gezerken Afyon'da başka bir şey söylüyorlar"
"DEM ile kol kola gezerken Afyon'da başka bir şey söylüyorlar"
Afyonkarahisarlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan sadakati ve güveninin her zaman baki olduğunu belirten Keşir,
"Biz buna çok inanıyoruz ve güveniyoruz. Siyaset bu. Çok farklı adaylar var. Ne yazık ki bazı adaylar çıkıp Ankara'da DEM ile kol kola gezerken gelip Afyonkarahisar'da başka bir şey söylüyorlar"
dedi.
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1 saat önce