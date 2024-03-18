CHP ve DEM şehirleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve DEM'in sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri paylaştığını söyledi.

Konya mitinginde 110 bin vatandaşa hitap eden Erdoğan’ın gündeminde CHP ve DEM arasındaki ittifak vardı. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanılan demokrasi, hak, özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

GİZLİ SAKLI İTTİFAK PEŞİNDE

“Geçmişte elimizden kaçırdığımız fırsatların çoğunun gerisinde vesayetin kendine alan açmak için körüklediği zayıf siyasi yönetimlerin yol açtığı boşluk vardır. Bugün de aynı oyunun peşindeler. Geçen seçimleri hatırlayın. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları bir araya getiren işte bu odaktır. 6'lı Masa’yı hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar, bugün mahalli idareler seçiminin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi biraz daha genişletti. CHP yine DEM'le gizli, saklı bir iş birliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar.”

KUKLA İSİMLER ADAY GÖSTERİLDİ

“Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerlerde bile şehirleri yönetecek değil, örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. Nereden? Kandil'den. CHP'yle yaptığı pazarlıkta payına düşen yerlerdeyse, siyasi tabanı olan değil; yine işaret edilen isimleri öne sürdüler.”

SİNSİ OYUNA KATILDILAR

“Bu iki partinin kazanmak için kurduğu sinsi oyuna, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi; Cumhur İttifakı'nın gücünü zayıflatarak, CHP- DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır. CHP'nin kifayetsiz muhterislerin, yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi belirli kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeyi başarmıştı. Şimdi aynı anlayışın farklı bir sürümüyle karşı karşıyayız.”

Akıbetleri silinip gitmek

“Bizim Cumhur İttifakı ve AK Parti dışında siyaset üretilmesine, projeye ortak konulmasına seçimlerde milletin karşısına çıkılıp, destek istenmesine hiçbir itirazımız yok” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Eskiler, 'Selden gelen suya gider' derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip, gitmektir.”

Demet demet dolarları topluyorlar

"Konya, CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla ve şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı?" diyen soran Erdoğan, "Şimdi bu ara ne yapıyor? Demet demet dolarları topluyorlar. Avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Konyalı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Size inanıyorum, siz de ona inanıyorsunuz. Bu işi başaralım. Bu hırsızların elinden kurtaralım” dedi.

İsrail sadece İsrail değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, daha onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız." dedi. İstanbul'da düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı"nda konuşan Erdoğan, Gazze’de yaşananlardan dolayı bu yıl Ramazan’ı buruk idrak ettiklerini vurguladı. Erdoğan şöyle konuştu: “Sahne önünde İsrail'i eleştiren ama İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da çok iyi bir sınav veremedi."

Mevlana Türbesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.







