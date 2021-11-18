AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde vefat ettiği öğrenildi.

İmran Kılıç'ın uzun süredir sağlık problemleri bulunuyordu.

Kılıç'ın vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadeleriyle duyurdu.

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İmran Kılıç kimdir?

1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müftüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir. AK Parti 27. dönem Kahramanmaraş milletvekili olmuştur.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde 18 Kasım 2021 tarihinde vefat etti.

İmran Kılıç neden öldü?