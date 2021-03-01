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POLİTİKA

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Cumhurbaşkanımızla görüştüğüm için beni çocuklarımla tehdit ettiler

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Esra Elönü’nün sunduğu Arafta Sorular programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için 2001 yılında 2 DYP'li vekil tarafından çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi. Tehditlere hiç aldırış etmediğini ve DYP’lilerin isimlerini gerekirse açıklayacağını ifade eden Çalık, “Bu tehditvari konuşma beni hiç etkilemedi. Yüce Rabbime hamd ediyorum. Doğru zamanda doğru insanlarla yol yürümeyi bana nasip etti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık

Esra Elönü’nün sunduğu 24 TV’deki ‘Arafta Sorular’ programına konuk olan AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için, 2001 yılında çocuklarıyla tehdit edildiğini açıkladı.

DYP'den istifa ettikten sonra, AK Parti’nin kuruluş zamanında “Senin de burada olmanı istiyoruz. Tayyip Bey ile konuştuk. Seninle tanışmak istiyor” sözleriyle partiye davet edildiğini söyleyen Çalık, uğradığı tehdidi şöyle anlattı:

"Bir buçuk saate yakın görüşme gerçekleştirdik"

"Cumhurbaşkanımız ile Yıldız'daki evde tanıştım. Ekrem Erdem tarafından da partiye ilk kaydım yapıldı. Cumhurbaşkanımız ile bir buçuk saate yakın bir görüşme yaptık. Birlikte yol yürümek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanımıza şeref duyacağımı söyledim.

Bu görüşmeden sonra iki milletvekili benimle görüşmek istedi. Evimize geldiler. Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmeden haberdar olmuşlar. Tayyip Bey ile yoluma devam edeceğimi söylememe rağmen DYP'ye dönmem gerektiğini söylediler.

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O esnada evime gelen iki milletvekilinden biri cebinden bir kağıt çıkararak 'Çocukların küçük, kendi geleceğinden endişe etmiyorsan çocuklarının geleceğinden endişe et.' diyerek tehditvari konuştu. O kağıt, Cumhurbaşkanımızın muhtar bile olamayacağını söyledikleri, 28 Şubat sonrası okuduğu şiirden dolayı verilen yargı kararıydı."

Çalık, gerekirse kendisini tehdit eden DYP’lilerin isimlerini açıklayabileceğini söyledi."

“Cumhurbaşkanımız biz kadınlara güvendi kendisine minnettarım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine her zaman güvendiğini ifade eden Çalık, "Siyaset zor alan, o zor alan içinde kadın olmak çok daha zor. Bu konuda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. O bize inandı ve güvendi. Kadın olmanın zorlukları ve kadın olmanın siyasetteki zorluklarıyla birlikte siyasetteki kişilerin zorluklarını da çok net yaşadım. Bu zorluklarla birlikte keyif aldığımız anlar tabii ki daha çok. Ben hizmet etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. AK Parti'de, Tayyip Erdoğan ile birlikte siyaset yapmak, bu kadar güçlü bir liderle yol yürümek benim için çok büyük bir onur" dedi.

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