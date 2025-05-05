AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kentsel Dönüşüm, Terörsüz Türkiye, Enflasyon verileri gündemde

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Yoğun gündemle toplanacak olan MYK'da, hem iç hem de dış gündemden ilişkin birçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.





GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE





Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından 'terörsüz Türkiye' sürecinin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken öte yandan sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmedeki taleplerin de masaya yatırılması bekleniyor.





İSRAİL'İN SURİYE VE GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI KONUŞULACAK





Son olarak Şam ve Hama'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştiren İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının masaya yatırılması beklenirken, Gazze'de gerçekleştirilen ve bitmek bilmeyen saldırılarda da yine gündeme gelecek.





KKTC'DE YAPILAN AÇILIŞLARDA KONUŞULACAK





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu gerçekleştirilen açılışlar ve TEKNOFEST etkinliklerinin de MYK gündeminde yer alması; Türkiye'nin KKTC'ye yönelik destekleri MYK'da konuşulması bekleniyor.





ENFLASYON VERİLERİ MASADA OLACAK





Ayrıca MYK'da bugün TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri masada olacak.





İHRACAT REKORU





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında İhracat rekoru kırıldığı belirtilmişti. MYK'da ihracat verileri değerlendirilecek.





KENTSEL DÖNÜŞÜM





İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından Yarısı Bizden kampanyasında atılan yeni adımlar ile beraber kentsel dönüşüme dair tüm detayların yine MYK masasında olması bekleniyor.











