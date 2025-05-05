Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO’da Türk Kızılay Genel Kurulu’na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türk Kızılayı Genel Kurulu'na katılım sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hafta mesaisine Ankara'da başlayacak. İlk olarak saat 14:00'da ATO Congresium’da gerçekleşecek olan Türk Kızılay Genel Kurulu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Türk Kızılay Genel Kurulu'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
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