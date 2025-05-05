İsrail Basını yazdı, Türk İHA'ları korku saldı: Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin havadaki hakimiyetinden tedirgin

“Bu durum İsrail'i iki şekilde etkileyebilir. Birincisi, teknolojik ve ihracat açısından Türkiye doğrudan bir rakip haline geliyor. İnsansız hava araçları hem İsrail hem de Amerikan modellerinden daha ucuz, bu da onları silah satışlarına etik sınırlamalar getirmeyen ülkeler için daha cazip hale getiriyor.”