İsrail Basını yazdı, Türk İHA'ları korku saldı: Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin havadaki hakimiyetinden tedirgin

İsrail basınında Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretimindeki yükselişine dair dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı. Jerusalem Post’ta yayımlanan bir analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye, drone teknolojisinde dünyanın en önde gelen üç ülkesinden biri" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunularak, Türk yapımı İHA'ların Orta Doğu’daki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi. Haberde, bu gelişmenin Tel Aviv yönetiminde stratejik endişelere yol açtığına dikkat çekildi.
Tel Aviv Üniversitesi bünyesindeki Dayan Merkezi’nde görev yapan kıdemli araştırmacı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye’nin insansız hava aracı alanındaki ilerlemesini yalnızca teknik bir gelişme olarak değil, aynı zamanda İsrail açısından stratejik bir tehdit olarak değerlendirdi. Yanarocak, Türkiye’nin drone teknolojisinde dünya liderleri arasına girdiğini vurgularken, bu durumun İsrail’in bölgede yürüttüğü operasyonlar açısından yeni bir denge unsuru oluşturduğunu dile getirdi.
Türk İHA'ları İsrail'e korku saldı
Jarusalem Post, Yanarocak röportajını 'İleri seviye dronlar Lübnan ve Suriye'de: 'Türkiye'nin İHA satışları İsrail'e tehdit oluşturabilir' başlığıyla yayımladı.
'TÜRKİYE GENİŞ BİR PAZAR AĞI OLUŞTURDU'
'BAŞARISI TALEP ARTIŞINA YOL AÇTI'
"Etiyopya örneğinde olduğu gibi, Türk İHA'larının isyancı gruplara karşı belirleyici bir üstünlük sağladığı" bilgisini veren Yanarocak, bu başarının diğer Afrika ülkelerinde de talep artışına yol açtığını dile getirdi.
Türkiye'nin İHA ihracatının İsrail'i iki açıdan etkileyebileceğini söyleyen Yanarocak, şu ifadeleri kullandı:
"Birincisi, Türkiye artık doğrudan bir rakip. Ürünleri daha uygun fiyatlı ve satış politikaları daha esnek. İkincisi ise jeopolitik endişe. Türkiye'nin Lübnan veya Suriye'ye İHA tedarik etmesi, bölgesel dengeleri değiştirebilir."
İSRAİL'İ İKİ ŞEKİLDE ETKİLER
İkinci endişenin ise jeopolitik olduğunu ifade eden Yanarocak, "Erdoğan Lübnan'a bu sistemlerin tedarik edilebileceğini ima etti. Bir gün Lübnan topraklarında Türk insansız hava araçlarını görebiliriz. Ve tabii ki bir de Suriye var. Türk Savunma Bakanı, talep olması halinde Ankara'nın Suriye ordusuna silah ve mühimmat sağlayacağını açıkça ifade etti. Dolayısıyla Türk insansız hava araçlarının Suriye'de konuşlandırıldığını görmemiz de mümkün” ifadelerini kullandı.
"İsrail, Türkiye’nin bölgedeki gücünden rahatsız"
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC dönüşünde gazetecilere açıklamalar yapmış İsrail'in Suriye'de attığı adımlarla bölgedeki barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, Netanyahu yönetiminin Türkiye'nin bölgedeki gücünden rahatsız olduğunu belirtmişti.
"Türkiye ile ilgili ne gibi adımlar atar veya atmayı planlıyor, bunları yakından takip ediyoruz. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye’nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye’yi inşa için gayret göstermelidir. Biz komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz."