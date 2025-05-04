Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e açık uyarı: Asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye gerçekleştirilen İHA saldırısına sert tepki göstererek "Bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur" dedi. Ayrıca, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı "Suriye'nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
dün KKTC'ye yaptığı ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Gazze'ye giden gemiye yapılan saldırıya tepki
Gazze'ye giden gemiye yapılan saldırıya tepki
SORU: Gazze'ye insani yardım götüren gemiye Malta'da maalesef bir saldırı düzenlendi. Gemide Türk vatandaşları da vardı. Saldırının İsrail'e ait dronlarla yapıldığı belirtiliyor. Mavi Marmara saldırısı da hatırlandığında bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CEVAP:
İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiler. Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığı ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor. Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır. İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor. İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür, yapılarını bombalarlar dünya sessiz kalır, göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır. Bu "sessizlik sarmalı" artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail’den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir. Yoksa çok geç olacak ve İsrail'e bugün sessiz kalanlar, tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir. İsrail zannetmesin ki; işledikleri suçlar cezasız kalacaktır. Adalet bir gün yerini bulacaktır.
İsrail'in Suriye saldırıları: İstikrarsızlığa izin vermeyeceğiz
İsrail'in Suriye saldırıları: İstikrarsızlığa izin vermeyeceğiz
SORU: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Şam, Hama, Lazkiye, Kuneytra, buralara yönelik askeri saldırılar gerçekleştiriliyor. Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bölgelerin de bombalandığı belirtiliyor. Yani burada Suriye'yi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını görebiliyoruz. Fakat bunun yanı sıra Türkiye'yi de hedef alan saldırılar mı bunlar? Türkiye'ye de gözdağı mı vermek istiyor? Suriye'de bir güç gösterisi mi gerçekleştirmek istiyor? İsrail'in tam olarak amacı nedir?
CEVAP:
İsrail'in bu attığı adımlar barış ve huzuru tehdit eden adımlardır. Türkiye ile ilgili ne gibi adımlar atar veya atmayı planlıyor, bunları yakından takip ediyoruz. Biz niçin İsrail'le bütün ticari ilişkileri kestik? Çünkü biz biliyoruz ki dostumun düşmanı, aynı şekilde bize de düşmanlık yapıyor demektir. Şu an itibarıyla Gazze'deki o masumlara acımasızca bombaları yağdıran, bütün bölgeyi harabeye dönüştüren bir İsrail'den, biz zaten insanlık beklemeyiz. İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Barış ve huzur iklimi İsrail’in istediği son şeydir. Suriye'de yıllardır süren iç savaşın bitmesinden, Suriye halkının kendi geleceğini tayin edecek olmasından, birlik ve bütünlük rüzgarından İsrail rahatsız olmuştur. Bu nedenle Suriye'de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Suriye Hükümeti, devrim sonrasında ülkede huzuru, toplumsal barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışıyor. Zorluklarla karşılaşsalar da, büyük bir çaba içindeler. Geçmişte İsrail'in kışkırtmalarıyla hareket eden kim varsa hüsrana uğradı. İsrail, sadece kendini düşünür. Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye'yi inşa için gayret göstermelidir. İsrail provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölümdür. Bir ve bütün Suriye ise, müreffeh bir geleceğin formülüdür. Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye'nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz.
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