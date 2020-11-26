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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik Akıncı Üssünü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Akıncı Üssü davasına ilişkin açıklama yaptı.

"15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi."

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