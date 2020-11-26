AK Parti Sözcüsü Çelik: Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Akıncı Üssü davasına ilişkin açıklama yaptı.

"15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi."

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı.

TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 26, 2020

GÜNDEM Akıncı Üssü Davası'nda sanıklar mahkemeyi tehdit etti: Esas gülen son gülen olacak