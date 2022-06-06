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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Çelik, "Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını bekliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını bekliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır. Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz."

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