AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu ve Cohen’e sert tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası!

İşgalci İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail bir terör devletidir." sözlerini hazmedemedi.





Netanyahu, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir." diyerek Filistin'de binlerce masum çocuk, kadın ve sivili öldüren İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı.





Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarını çarpıtarak, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." sözleriyle alçaklığa imza atan terör devletinin Başbakanı Netanyahu'ya Türkiye'den tepki de gecikmedi.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun bu alçaklığına sert tepki gösteren isimlerden biri oldu.

'Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir'

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.

Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir."







