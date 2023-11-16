Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler savuran Netanyahu'ya Dışişleri'nden sert tepki: Kendi suçlarını örtemeyecek

İşgalci İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail bir terör devletidir." sözlerini hazmedemedi.

Netanyahu, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir." diyerek Filistin'de binlerce masum çocuk, kadın ve sivili öldüren İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarını çarpıtarak, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." sözleriyle alçaklığa imza atan terör devletinin Başbakanı Netanyahu'ya Türkiye'den tepki de gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunarak Netanyahu'nun bu alçaklığına sert tepki gösterdi.

"Kendi suçlarını örtemeyecektir"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olduğu belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." denildi.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."







