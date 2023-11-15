Netanyahu ve Biden’a dava

Terörist İsrail devletinin Gazze’de başlattığı soykırıma dünya çapında tepkiler büyüyor. Özellikle İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’de, hem vatandaşlar hem de STK’lar ABD hükümetine katliamların sona ermesini sağlaması için çağrıda bulunuyor. Bunun yanında hukuk savaşına da başlayan insan hakları örgütleri, soykırımın sorumlusu olan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine dava açtı. ABD merkezli insan hakları örgütü “Anayasal Haklar Merkezi (CCR)”, öncülüğünde açılan davaya aralarında “Al-Haq” ve “Defense for Children International” gibi sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İSRAİL’İ CAYDIRABİLİR

Şikayet dilekçesinde, “Bu dava, Filistinliler adına, dünyadaki en temel ve önemli yasal ve ahlaki yükümlülüğü yani bir halkın yok edilmesi anlamına gelen soykırımı önleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için açılmıştır” ifadesi kullanıldı. Gazze’de devam eden “soykırımın” şu ana kadar davalılar Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrail’e verilen “koşulsuz destek” sayesinde mümkün olduğu vurgulanan dilekçede, İsrail’in “en yakın müttefiki ve en fazla askeri destek sağlayıcısı” ABD’nin, şu anda Gazze halkına karşı “soykırım eylemleri yürüten İsrailli yetkililer üzerinde caydırıcı etki yaratmak için mevcut araçlara sahip olduğu” kaydedildi. Dilekçede ayrıca Biden ve yönetimi, “sarsıcı sivil kayıplara” rağmen ateşkes ya da İsrail’in ABD’nin askeri yardımını kullanmasına sınırlama getirilmesi çağrılarını reddetmekle suçlandı.

HİÇBİR KIRMIZI ÇİZGİ KOYMADILAR

CCR’nin davayı açan avukatlarından Katherine Gallagher, yaptığı açıklamada, “Son 5 haftadır, Başkan Biden ve bakanlar Blinken ile Austin, Gazze halkını yok etme niyetini açıkça belirten İsrail hükümetiyle yan yana durdu. Mahalleler, hastaneler ve yerinden edilmiş insanların sığınakları bombalanırken ve 2,2 milyondan fazla insan tam kuşatmaya maruz kalırken, İsrail’in soykırım kampanyasına hem askeri hem de siyasi destek sağlamaya devam ettiler ve hiçbir kırmızı çizgi koymadılar” ifadelerini kullandı. Gallagher, ABD’nin “soykırımı” sürdürmek yerine bunu önlemek gibi açık ve bağlayıcı bir yükümlülüğü bulunduğunu ancak bu dehşeti sona erdirmek için yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu vurguladı.

Temsilciler Meclisi üyeleri acil ateşkes istedi

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Washington’daki Kongre binası önünde basın toplantısı düzenleyerek, “Gazze’de ateşkes” çağrısı yaptı. Burada konuşan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, “Ateşkes, bombardımanın şu an durması demek. Ateşkes, masumların savunulması demek. Korkmayacağız” dedi. Jamaal Bowman ise, “Kongre ve Beyaz Saray’ın şiddet açısından yozlaştığını düşünüyorum. Çünkü başka türlü Gazze’de şu anki ablukaya, 4 bin çocuğun ve Filistinli sivillerin toplu cezalandırılmasına nasıl izin verebiliriz?” diye konuştu.

Filistin özgür olana dek gitmiyoruz

ABD’nin Chicago kentinde “Barış İçin Yahudi Sesi (JVP)” isimli Yahudi sivil toplum örgütü, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, konsolosluğun girişini kapatarak, “Ateşkes sağlanıncaya, işgal sona erinceye ve Filistin özgür oluncaya kadar gitmiyoruz ve gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandılar. Protestoda, 100’den fazla katılımcı gözaltına alındı.







