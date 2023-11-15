Terör devleti katliamlarını körüklemenin peşinde: İsrail Hamas'ın esir takası ve ateşkes teklifini reddetti

İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın esir takası teklifini reddetti.

Hamas’ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze’de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyurmuştu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 650’sini çocuk ve 3 bin 145’i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.







