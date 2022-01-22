Gündem AK Parti teşkilatı 81 ilde harekete geçti Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğduya suç duyurusu
POLİTİKA

AK Parti teşkilatı 81 ilde harekete geçti: Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu

AK Parti, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına alçak ifadelerle hakaret eden Sedef Kabaş için harekete geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti teşkilatı 81 ilde harekete geçti: Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğduya suç duyurusu
Engin Özkoç -Sedef Kabaş -Aykut Erdoğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını alçak sözlerle hedef alan Sedef Kabaş için AK Parti 81 ilde suç duyurusunda bulunacak. Kabaş'ın sözleri üzerine gülerek yorumlarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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'KONUŞTUKÇA BATIYORLAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.

Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var" değerlendirmesini yaptı.

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'KİN VE NEFRETTEN GÖNÜLLERİ VE DİLLERİ KARARIYOR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez" ifadelerini kullandı.

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'ALLAH BU MİLLETİ SİZİN GİBİLERİN ELİNE DÜŞÜRMESİN'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Kabaş'a yönelik paylaşımında, "Şehirli, kültürlü, demokrat vesaire vesaire görünen bazılarının bilinç altı, kullandıkları ifadelerle böyle ortaya çıkıyor. Sadece 'haddini bil Sedef Kabaş' diyeceğim. Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin" değerlendirmesinde bulundu.

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