AK Partili Büyükgümüş: Her mahalleyi her sokağı ay yıldızla süsleyelim

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihi bir dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ettik. Liderimiz, "41 yıllık parantez kapanmaktadır" diyerek, terörsüz bir Türkiye'nin kapılarının ardına kadar aralandığını ifade etti. Milletimizin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni süreç, hepimiz için yeni bir umut, yepyeni bir başlangıçtır. Biz de bu çağrıya kulak veriyor, evimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın, her pencereden birlik ve kardeşlik görünsün. Bugün bayrak asmak, yalnızca bir sembol değil; birliğe, kardeşliğe ve terörsüz bir Türkiye’ye olan inancımızın en güçlü ifadesidir. Hadi, bu sevince hep birlikte ortak olalım. Her mahalleyi, her sokağı ay yıldızla süsleyelim."