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AK Partili Büyükgümüş: Her mahalleyi her sokağı ay yıldızla süsleyelim

AK Partili Büyükgümüş: Her mahalleyi her sokağı ay yıldızla süsleyelim

Haber Merkezi
14:1212/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Büyükgümüş

AK Parti’li Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır” çağrısına kendi evine ay yıldızlı bayrak asarak yanıt verdi. Büyükgümüş “Bugün bayrak asmak, yalnızca bir sembol değil; birliğe, kardeşliğe ve terörsüz bir Türkiye’ye olan inancımızın en güçlü ifadesidir.” dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin çalışma kampında yaptığı tarihi konuşmasındaki
"Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır"
çağrısına uyarak, kendi evine bayrak astı.

Büyükgümüş X hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alıntılayarak,
" Biz de bu çağrıya kulak veriyor, evimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın, her pencereden birlik ve kardeşlik görünsün. Her mahalleyi, her sokağı ay yıldızla süsleyelim"
ifadelerini kullandı.


Büyükgümüş'ün paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihi bir dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ettik. Liderimiz, "41 yıllık parantez kapanmaktadır" diyerek, terörsüz bir Türkiye'nin kapılarının ardına kadar aralandığını ifade etti. Milletimizin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni süreç, hepimiz için yeni bir umut, yepyeni bir başlangıçtır. Biz de bu çağrıya kulak veriyor, evimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın, her pencereden birlik ve kardeşlik görünsün. Bugün bayrak asmak, yalnızca bir sembol değil; birliğe, kardeşliğe ve terörsüz bir Türkiye’ye olan inancımızın en güçlü ifadesidir. Hadi, bu sevince hep birlikte ortak olalım. Her mahalleyi, her sokağı ay yıldızla süsleyelim."



#Ahmet Büyükgümüş
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